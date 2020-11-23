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Глава «Уфы» Мурзагулов прокомментировал очередное поражение в премьер-лиге

19:16
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение от «Химок» (1:2) в 15-м туре Тинькофф РПЛ.

— Счет на табло — единственный параметр, который нас сегодня не устроил, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — Еще при счете 0:2 решил, что зайду в раздевалку после матча и поблагодарю ребят за хорошую игру. Будем выправлять ситуацию и уходить с последнего места.

— У Рашида Рахимова с момента прихода в «Уфу» одно очко. К нему будут какие-то вопросы или до зимнего трансферного окна к нему претензий быть не может?

— Вы сами ответили на свой вопрос. (Севастиан Терлецкий)

Рашид Рахимов возглавил «Уфу» в середине октября после отставки Вадима Евсеева. В Тинькофф РПЛ уфимцы под его руководством провели пять матчей, однажды сыграв вничью с «Сочи» (1:1).

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