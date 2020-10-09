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Глава судейского комитета РФС: «У Карасева — коронавирус и высокая температура. Ждем повторного теста Москалева»

17:35
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил «СЭ», что арбитр Сергей Карасев заболел коронавирусом.

Кроме того, в РФС ждут повторного теста арбитра Владимира Москалева.

— Да, к сожалению, у Карасева — коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели. Еще есть подозрение на коронавирус у Москалева. Ждем повторный тест. Ситуация сложная... Остальные судьи здоровы.

— Хватит ли вам арбитров для матчей РПЛ?

— Посмотрим. Возможно, даже будут судить те, у кого были негативные оценки. Надеемся, что у Москалева болезнь все-таки не подтвердится. Ждем... (Виталий Айрапетов)

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