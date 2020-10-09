Глава судейского комитета РФС: «У Карасева — коронавирус и высокая температура. Ждем повторного теста Москалева»
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил «СЭ», что арбитр Сергей Карасев заболел коронавирусом.
Кроме того, в РФС ждут повторного теста арбитра Владимира Москалева.
— Да, к сожалению, у Карасева — коронавирус. Высокая температура. Сергей выбыл как минимум на две недели. Еще есть подозрение на коронавирус у Москалева. Ждем повторный тест. Ситуация сложная... Остальные судьи здоровы.
— Хватит ли вам арбитров для матчей РПЛ?
— Посмотрим. Возможно, даже будут судить те, у кого были негативные оценки. Надеемся, что у Москалева болезнь все-таки не подтвердится. Ждем... (Виталий Айрапетов)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.