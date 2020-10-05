Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц прокомментировал работу арбитра Евгения Турбина на матче 10-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» — «Ростов» (4:2). Во втором тайме рефери показал вторую желтую карточку полузащитнику гостей Матиасу Норману за всплеск эмоций после жесткого фола на нем хавбека сочинцев Кристиана Нобоа (он получил предупреждение), а после игры удалил главного тренера дончан Валерия Карпина.

— Просит ли «Ростов» разобрать работу Турбина в матче с «Сочи»?

— Мы ждем письмо от «Ростова». Пока его нет. Но оценка у Турбина будет явно негативная.

— То есть уже есть понимание, что он отсудил с ошибками?

— Да, с ошибками...

— В чем ошибки? Удаление Норманна, Карпина?

— Подробнее отвечу после заседания ЭСК.

— Допускаете, что Турбин пройдет проверку на полиграфе?

— Мы всем клубам сказали, что не принимаем просьбы по поводу детектора. Да, у Турбина были ошибки. Скорее всего, оценка у него будет низкая, негативная. Но это не та ситуация, когда нужно человека отправлять на полиграф. Если сегодня придет письмо, то комиссия будет заседать завтра.

— Обращался ли к вам «Рубин»?

— Пока письма не было. Ждем. (Виталий Айрапетов)

«Судья сказал: «Идите отсюда». Я спросил: «Чего вы лыбитесь?» И он показал красную!» Карпин — об удалении в Сочи