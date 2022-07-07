Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 09:15

Глава судейского комитета РФС назвал условия приглашения в РПЛ иностранных арбитров

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев назвал условия приглашения в РПЛ иностранных арбитров.

— Вас не обидело предложение «Спартака» назначить на Суперкубок иностранного судью?

— Почему меня это должно обидеть?

— Потому что это недооценка наших судей. Как будто «Спартак» говорит: «Русский судья не сможет хорошо отработать наш матч».

— Я смотрел интервью генерального директора «Спартака» Мележикова — мне кажется, он говорил о том, что просто это одна из идей, которую можно рассмотреть. Возможно, в письме все выглядело чуть более безапелляционно, чем клуб имел в виду на самом деле. Для меня не проблема, если «Спартак» хотел этого. Я был готов к обсуждению. У меня есть ряд доводов, почему матч за Суперкубок должны обслуживать наши судьи.

Практика приглашения сюда чужих арбитров уже была. И она показала свои минусы. Люди сюда приезжают разово, а наши судьи здесь находятся постоянно. У них есть понятие репутации, им важно отсудить такой принципиальный матч хорошо. Они потом будут работать целый сезон и встречаться с этими командами, их болельщиками и СМИ.

Как отсудит приехавший арбитр? Большой вопрос. Можно ли пригласить топовых арбитров из других чемпионатов, когда у них идут свои сборы? Насколько реально сейчас привезти арбитра из другой страны в Россию?

Считаю, что мы можем приглашать иностранных арбитров, но только при одном условии — взаимного обмена. Если к нам привезут судью из Италии, то мы бы хотели, чтобы наш арбитр тоже поехал туда и отработал там матч. Потому что мы не считаем себя страной без судейской истории. Да, в моменте мы не топовая футбольная страна, но у нас есть своя индустрия, и мы должны ее развивать. Разовыми приглашениями иностранцев мы не исправим ситуацию. Мы должны показывать уважение своим арбитрам. Мы должны поощрить тех, кто хорошо отработал сезон. Мне кажется, это понятная логика, против которой вряд ли «Спартаку» нашлось бы что сказать. Если у них есть желание, можем в рабочем порядке это обсудить.

Павел Каманцев. «Каких только писем на меня не писали: то мы рейдеры, то воры». Интервью нового босса российских судей

РПЛ
РФС
Павел Каманцев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризова обвиняют в покупке военного билета, он улетел в США. Хоккеисты и армия — что происходит
Россия? Отменить! Почему именно сейчас США и еще 34 страны требуют отстранить россиян от международного спорта
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Глава судейского комитета РФС рассказал, что должно произойти, чтобы он покинул свою должность
«Каких только писем на меня не писали: то мы рейдеры, то воры». Каманцев- о скандальном письме Матюнина
«Динамо» может потерять топ-защитника, ЦСКА договаривается с игроком «Пармы», «Спартак» продает Урунова
Глава судейского комитета РФС рассказал о работе по смене провайдера ВАР
Глава судейского комитета РФС рассказал, продолжат ли арбитры проходить проверку на полиграфе
Тарханов отреагировал на возможный переход Газинского в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава судейского комитета РФС рассказал, что должно произойти, чтобы он покинул свою должность
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости