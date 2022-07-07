Глава судейского комитета РФС назвал условия приглашения в РПЛ иностранных арбитров

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев назвал условия приглашения в РПЛ иностранных арбитров.

— Вас не обидело предложение «Спартака» назначить на Суперкубок иностранного судью?

— Почему меня это должно обидеть?

— Потому что это недооценка наших судей. Как будто «Спартак» говорит: «Русский судья не сможет хорошо отработать наш матч».

— Я смотрел интервью генерального директора «Спартака» Мележикова — мне кажется, он говорил о том, что просто это одна из идей, которую можно рассмотреть. Возможно, в письме все выглядело чуть более безапелляционно, чем клуб имел в виду на самом деле. Для меня не проблема, если «Спартак» хотел этого. Я был готов к обсуждению. У меня есть ряд доводов, почему матч за Суперкубок должны обслуживать наши судьи.

Практика приглашения сюда чужих арбитров уже была. И она показала свои минусы. Люди сюда приезжают разово, а наши судьи здесь находятся постоянно. У них есть понятие репутации, им важно отсудить такой принципиальный матч хорошо. Они потом будут работать целый сезон и встречаться с этими командами, их болельщиками и СМИ.

Как отсудит приехавший арбитр? Большой вопрос. Можно ли пригласить топовых арбитров из других чемпионатов, когда у них идут свои сборы? Насколько реально сейчас привезти арбитра из другой страны в Россию?

Считаю, что мы можем приглашать иностранных арбитров, но только при одном условии — взаимного обмена. Если к нам привезут судью из Италии, то мы бы хотели, чтобы наш арбитр тоже поехал туда и отработал там матч. Потому что мы не считаем себя страной без судейской истории. Да, в моменте мы не топовая футбольная страна, но у нас есть своя индустрия, и мы должны ее развивать. Разовыми приглашениями иностранцев мы не исправим ситуацию. Мы должны показывать уважение своим арбитрам. Мы должны поощрить тех, кто хорошо отработал сезон. Мне кажется, это понятная логика, против которой вряд ли «Спартаку» нашлось бы что сказать. Если у них есть желание, можем в рабочем порядке это обсудить.