Глава судейского комитета РФС рассказал, что должно произойти, чтобы он покинул свою должность
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что должно произойти, чтобы он покинул свою должность.
— Что должно произойти, чтобы вы сами сказали: «Я не справляюсь, я хочу уйти»?
— Такая позиция — честная и имеет право на существование. Она требует определенного мужества. Я, безусловно, не являюсь концом эволюции судейства в России. На каком-то этапе обязаны появиться люди с новыми идеями, которые будут двигать направление дальше. Пока мы работаем семь дней в неделю, постоянно что-то правим, улучшаем.
У нас много идей относительного того, чтобы судейство становилось все более и более профессиональным — и в плане отношения арбитров к своей работе, и в плане отношения клубов к судьям. Например, недавно мы ввели практику назначения на товарищеские матчи через департамент судейства, появился единый договор по оплате работы арбитров на таких играх. Это все маленькие и тоненькие улучшения, но я верю в большой накопительный эффект.
Выплаченные премии, увеличенная зарплата, запуск ЮФЛ, программа «Таланты и наставники», региональные школы арбитров — все это через какое-то время даст эффект. Но это будет зависеть не от меня, а от работы системы. В любой системе нужны изменения. Человек, который на своей должности находится дольше определенного количества времени, может утратить интерес к этому. Я не являюсь человеком, который десятилетиями может заниматься одним и тем же. Понимаю свой горизонт. Думаю, что в судействе я не навсегда, но, надеюсь, надолго. Чтобы увидеть плоды того, что мы заложили, нужны годы. Но, опять-таки, на десятилетия в судействе я себя не вижу.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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