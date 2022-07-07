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Судейство

Сегодня, 09:00

Глава судейского комитета РФС рассказал, что должно произойти, чтобы он покинул свою должность

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал, что должно произойти, чтобы он покинул свою должность.

— Что должно произойти, чтобы вы сами сказали: «Я не справляюсь, я хочу уйти»?

— Такая позиция — честная и имеет право на существование. Она требует определенного мужества. Я, безусловно, не являюсь концом эволюции судейства в России. На каком-то этапе обязаны появиться люди с новыми идеями, которые будут двигать направление дальше. Пока мы работаем семь дней в неделю, постоянно что-то правим, улучшаем.

У нас много идей относительного того, чтобы судейство становилось все более и более профессиональным — и в плане отношения арбитров к своей работе, и в плане отношения клубов к судьям. Например, недавно мы ввели практику назначения на товарищеские матчи через департамент судейства, появился единый договор по оплате работы арбитров на таких играх. Это все маленькие и тоненькие улучшения, но я верю в большой накопительный эффект.

Выплаченные премии, увеличенная зарплата, запуск ЮФЛ, программа «Таланты и наставники», региональные школы арбитров — все это через какое-то время даст эффект. Но это будет зависеть не от меня, а от работы системы. В любой системе нужны изменения. Человек, который на своей должности находится дольше определенного количества времени, может утратить интерес к этому. Я не являюсь человеком, который десятилетиями может заниматься одним и тем же. Понимаю свой горизонт. Думаю, что в судействе я не навсегда, но, надеюсь, надолго. Чтобы увидеть плоды того, что мы заложили, нужны годы. Но, опять-таки, на десятилетия в судействе я себя не вижу.

Павел Каманцев. «Каких только писем на меня не писали: то мы рейдеры, то воры». Интервью нового босса российских судей
РФС
Павел Каманцев
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