Глава судейства Каманцев об отстранении российских арбитров: «У нас есть взаимодействие с УЕФА»

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал про санкции со стороны УЕФА.

— Наших судей не пускают судить в Европу. И не пускают на чемпионат мира с формулировкой «Сложная логистика». Но во время ковида, когда логистика была не проще, пускали...

— Я не уверен насчет формулировки. Мне неизвестна официальная формулировка, по которой наших судей, как вы говорите, не пускают. На самом деле у нас есть взаимодействие с УЕФА. Женя Кукуляк ездил сдавать тесты, проходил обучение. Василий Казарцев ездил. Еще группа арбитров ездила на обучение. То есть взаимодействие идет. Да, назначений на матчи нет. Но в УЕФА, как и в РФС, одна практика: организатор решает, какого арбитра и на каком матче он хочет видеть. Они не обязаны нам что-то объяснять.

У нас простая позиция. Мы готовимся каждый день, каждую неделю. Когда нас пригласят, мы должны показать, что русские судьи сильны и их уровень высок.