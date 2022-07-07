Глава судейства Каманцев об отстранении российских арбитров: «У нас есть взаимодействие с УЕФА»
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал про санкции со стороны УЕФА.
— Наших судей не пускают судить в Европу. И не пускают на чемпионат мира с формулировкой «Сложная логистика». Но во время ковида, когда логистика была не проще, пускали...
— Я не уверен насчет формулировки. Мне неизвестна официальная формулировка, по которой наших судей, как вы говорите, не пускают. На самом деле у нас есть взаимодействие с УЕФА. Женя Кукуляк ездил сдавать тесты, проходил обучение. Василий Казарцев ездил. Еще группа арбитров ездила на обучение. То есть взаимодействие идет. Да, назначений на матчи нет. Но в УЕФА, как и в РФС, одна практика: организатор решает, какого арбитра и на каком матче он хочет видеть. Они не обязаны нам что-то объяснять.
У нас простая позиция. Мы готовимся каждый день, каждую неделю. Когда нас пригласят, мы должны показать, что русские судьи сильны и их уровень высок.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
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|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -