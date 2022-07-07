Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 09:45

Глава судейства Каманцев об отстранении российских арбитров: «У нас есть взаимодействие с УЕФА»

Глава судейского комитета РФС рассказал про санкции со стороны УЕФА
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал про санкции со стороны УЕФА.

— Наших судей не пускают судить в Европу. И не пускают на чемпионат мира с формулировкой «Сложная логистика». Но во время ковида, когда логистика была не проще, пускали...

— Я не уверен насчет формулировки. Мне неизвестна официальная формулировка, по которой наших судей, как вы говорите, не пускают. На самом деле у нас есть взаимодействие с УЕФА. Женя Кукуляк ездил сдавать тесты, проходил обучение. Василий Казарцев ездил. Еще группа арбитров ездила на обучение. То есть взаимодействие идет. Да, назначений на матчи нет. Но в УЕФА, как и в РФС, одна практика: организатор решает, какого арбитра и на каком матче он хочет видеть. Они не обязаны нам что-то объяснять.

У нас простая позиция. Мы готовимся каждый день, каждую неделю. Когда нас пригласят, мы должны показать, что русские судьи сильны и их уровень высок.

Павел Каманцев. «Каких только писем на меня не писали: то мы рейдеры, то воры». Интервью нового босса российских судей

РФС
Павел Каманцев
УЕФА
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капризова обвиняют в покупке военного билета, он улетел в США. Хоккеисты и армия — что происходит
Призывной пунктик. Почему американцы прекратили охоту на молодых русских хоккеистов
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«Они не выбирали, где им рождаться». Рыбакина поддержала российских теннисистов
«Часть нелепой кампании». Посольство России в США осудило новую атаку на российский спорт
Мишустин заявил, что России важно создать независимую систему спортивных соревнований
Роднина о призывах об отстранении России: «Они не могут остановиться»
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
США и еще десятки стран предложили усилить санкции в отношении российского спорта
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Глава судейства Каманцев: «Никаких претензий в нелюбви к «Спартаку» быть просто не может»
Глава судейского комитета РФС назвал условия приглашения в РПЛ иностранных арбитров
Глава судейского комитета РФС рассказал, что должно произойти, чтобы он покинул свою должность
«Каких только писем на меня не писали: то мы рейдеры, то воры». Каманцев- о скандальном письме Матюнина
«Динамо» может потерять топ-защитника, ЦСКА договаривается с игроком «Пармы», «Спартак» продает Урунова
Глава судейского комитета РФС рассказал о работе по смене провайдера ВАР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Глава судейского комитета РФС назвал условия приглашения в РПЛ иностранных арбитров
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости