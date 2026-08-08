Защитник «Зенита» Дивеев назвал Даку и Кордобу сильнейшими нападающими РПЛ среди легионеров

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев считает Мирлинда Даку из «Спартака» и Джона Кордобу из «Краснодара» сильнейшими иностранными нападающими в РПЛ.

Об этом 26-летний футболист рассказал, отвечая на вопросы подписчиков.

«Даку и Кордоба. Из иностранцев выделю эту двойку», — написал Дивеев в соцсетях.

6 августа «Спартак» объявил о подписании Даку. С лета 2023 года форвард выступал за «Рубин», забил за казанский клуб 38 голов и отдал 13 результативных передач.

Кордоба играет за «Краснодар» с 2021 года и в сезоне-2024/25 вместе с черно-зелеными стал чемпионом России. Всего 33-летний колумбиец провел 156 матчей за «быков», отметившись 80 голами и 37 результативными передачами.