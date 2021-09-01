Глава пресс-службы «Спартака»: «Кофрие пользуется полной поддержкой клуба»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» прокомментировал реакцию бывшего советника и консультанта Леонида Федуна Франко Камоцци, который раскритиковал директора клуба Евгения Мележикова за слова о новичке красно-белых Максимилиано Кофрие.

Ранее Мележиков заявил, что трансфер бельгийца может быть ошибкой, но «преждевременно посыпать голову не надо».

«Кофрие пользуется полной поддержкой клуба и команды — тут даже нечего обсуждать. Вообще спекуляции вокруг этой сделки, которая, кстати, была совершена без участия российских агентов, затянулись. Давайте дождемся, когда парень выйдет на поле и покажет себя в деле. Футбольные качества интереснее обсуждать, опираясь на результат и увиденное собственными глазами», — сказал Зеленов «СЭ».

«Спартак» объявил о трансфере Кофрие из «Сент-Трюйдена» 29 августа. Срок соглашения не сообщается. Он будет выступать под третим номером.