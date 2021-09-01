Глава пресс-службы «Спартака»: «Кофрие пользуется полной поддержкой клуба»
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» прокомментировал реакцию бывшего советника и консультанта Леонида Федуна Франко Камоцци, который раскритиковал директора клуба Евгения Мележикова за слова о новичке красно-белых Максимилиано Кофрие.
Ранее Мележиков заявил, что трансфер бельгийца может быть ошибкой, но «преждевременно посыпать голову не надо».
«Кофрие пользуется полной поддержкой клуба и команды — тут даже нечего обсуждать. Вообще спекуляции вокруг этой сделки, которая, кстати, была совершена без участия российских агентов, затянулись. Давайте дождемся, когда парень выйдет на поле и покажет себя в деле. Футбольные качества интереснее обсуждать, опираясь на результат и увиденное собственными глазами», — сказал Зеленов «СЭ».
«Спартак» объявил о трансфере Кофрие из «Сент-Трюйдена» 29 августа. Срок соглашения не сообщается. Он будет выступать под третим номером.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю