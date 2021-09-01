Защитник «Крыльев Советов» Карпов покинет клуб
Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов покинет клуб, сообщает пресс-служба самарцев.
«Максим Карпов продолжит свою карьеру в другом клубе РПЛ. Подробности — позже», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter команды.
Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов продолжит свою карьеру в другом клубе РПЛ. Подробности — позже. pic.twitter.com/pxC3fpHjsY— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 1, 2021
26-летний Карпов выступает за «Крылья Советов» с января 2019 года. В сезоне-2021/22 россиянин не принял участия ни в одном официальном матче команды.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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