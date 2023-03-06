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Экс-защитник «Спартака» — о золотой медали: «Каррера» лично вручил, но какое это чемпионство для меня?"

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Защитник «Балтики» Александр Пуцко рассказал, как ему вручили золотую медаль за чемпионство «Спартака» в сезоне-2016/17.

«Тем летом я ушел из «Уфы» в аренду в СКА и в Хабаровске мы встретились со «Спартаком». Перед игрой мне Массимо лично вручил. Я сидел в раздевалке, готовился, администратор Сергей Земляной меня вызвал через наших. Я не знал, что планирую передать. Выхожу, смотрю: Массимо стоит! Лично отдал. Так приятно было! Медаль у родителей, в Брянской области.

Чувствовал ли, что чемпионство «Спартака» рядом? Я-то чувствовал. Но какое это чемпионство для меня? Я тогда в «Спартаке» не играл особо. Хотелось практики. Там было много защитников, Джикию еще взяли. Поэтому после первого круга я попросился у руководства на выход", — приводит слова Пуцко Sport24.

С лета этого года 30-летний защитник выступает за «Балтику», занимающую сейчас первое место в Первой лиге. На его счету 5 матчей за клуб в текущем сезоне. Ранее он играл за грозненский «Ахмат».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-06-aleksandr-putsko-artem-dzyuba-spartak-massimo-karrera-rpl-andrey-talalayev-intervyu
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 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
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 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
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 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
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 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
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 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
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