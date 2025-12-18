Григорьянц отметил, что Кордобе не грозит наказание за недостоверную информацию о словах Вильягры

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц ответил, могут ли к форварду «Краснодара» Джону Кордобе применить статью за недостоверную информацию о расистских обвинениях в его адрес со стороны полузащитника ЦСКА Родриго Вильягры.

В четверг, 18 декабря, КДК решил прекратить делопроизводство по конфликту Кордобы и Вильягры.

— Не применима ли статья к Кордобе тогда за недостоверную информацию?

— Нет, не применима, никто не обращался к судьям. Делегат узнал лишь после флеш-интервью Оласы. Никто из судей языком испанским не владеет. Владеют лишь английским.

— В курсе ли Кордоба о трехступенчатой системе?

— «Краснодар» заявил, что да. Клуб проводит работу с игроками, но Кордоба не подошел даже к капитану.

— Думали ли о полиграфической экспертизе? Вы за то, чтобы она проводилась?

— Ни один из клубов не заявил о желании провести такую экспертизу. Если бы заявили, мы бы приняли это.

Во время перерыва матча 18-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (3:2) Кордоба и защитник армейцев Мойзес устроили перепалку, но позднее помирились. При этом защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил на флэш-интервью, что один из футболистов ЦСКА позволил себе расистское высказывание в адрес Кордобы. Речь шла о Вильягре. Все четверо игроков были приглашены на заседание КДК по делу о расизме.