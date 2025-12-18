«Локомотив» отклонил предложение ЦСКА по покупке Баринова
Как стало известно «СЭ», ЦСКА сделал «Локомотиву» официальное предложение о покупке Дмитрия Баринова нынешней зимой примерно за 0,5 миллиона евро. Железнодорожники его отклонили, в клубе рассчитывают на своего капитана в весенней части сезона. Ранее журналист Иван Карпов писал, что такое предложение готовят.
Контракт 29-летнего полузащитника с «Локо» истекает следующим летом.
Баринов выступает за основную команду красно-зеленых с 2015 года. В сезоне-2025/26 на счету полузащитника 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков в 18 матчах. ЦСКА (36 баллов) располагается на четвертой строчке.
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