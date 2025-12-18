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18 декабря 2025, 15:29

«Локомотив» отклонил предложение ЦСКА по покупке Баринова

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Дмитрий Баринов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», ЦСКА сделал «Локомотиву» официальное предложение о покупке Дмитрия Баринова нынешней зимой примерно за 0,5 миллиона евро. Железнодорожники его отклонили, в клубе рассчитывают на своего капитана в весенней части сезона. Ранее журналист Иван Карпов писал, что такое предложение готовят.

Контракт 29-летнего полузащитника с «Локо» истекает следующим летом.

Баринов выступает за основную команду красно-зеленых с 2015 года. В сезоне-2025/26 на счету полузащитника 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 37 очков в 18 матчах. ЦСКА (36 баллов) располагается на четвертой строчке.

Дмитрий Баринов, Андрей Талалаев, Станислав Черчесов, Джонатан Жезус.Кто будет тренировать «Спартак» и «Динамо», кого подпишут «Зенит» и ЦСКА: таблица переходов РПЛ

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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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