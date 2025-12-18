«Локомотив» отклонил предложение ЦСКА по покупке Баринова

Как стало известно «СЭ», ЦСКА сделал «Локомотиву» официальное предложение о покупке Дмитрия Баринова нынешней зимой примерно за 0,5 миллиона евро. Железнодорожники его отклонили, в клубе рассчитывают на своего капитана в весенней части сезона. Ранее журналист Иван Карпов писал, что такое предложение готовят.

Контракт 29-летнего полузащитника с «Локо» истекает следующим летом.

Баринов выступает за основную команду красно-зеленых с 2015 года. В сезоне-2025/26 на счету полузащитника 24 матча во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.