Глава Калининградской области назвал хорошими результаты «Балтики» в РПЛ

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных назвал пятое место «Балтики» в РПЛ хорошим результатом.

«Клуб «Балтика» дает серьезные результаты. Мы находимся на лидирующих позициях в чемпионате. Я считаю, что результаты очень хорошие, болельщики тоже довольны, судя по посещаемости. Меня коллеги, друзья поздравляют со всей страны, с каждым разом все больше и больше. Я точно понимаю, что болельщиков «Балтики» становится больше не только в Калининградской области, но и вообще в России», — цитирует губернатора ТАСС.

«Балтика» в 18 турах набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.