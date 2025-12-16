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16 декабря 2025, 18:25

Агент Кузьмичев — о стоимости Батракова: «Потолок может быть и 100 миллионов евро»

Руслан Минаев

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев считает, что стоимость хавбека может вырасти до 100 миллионов евро.

«Сложно сказать, какой потолок стоимости. Это же не витрина в магазине — видишь ценник 25 и, если у тебя есть деньги, платишь и покупаешь. Тут вопрос, в какой ситуации и сколько клубов интересуется. Потолок может быть и 100 миллионов евро. Вопрос в том, какие клубы придут и будут конкурировать между собой за то, чтобы игрок принял решение перейти к ним», — цитирует агента РИА «Новости Спорт».

После обновления на портале Transfermarkt стоимость Батракова увеличилась до 25 миллионов евро.

Алексей Батраков.«120 миллионов долларов в год». Оказывается, Батраков отказался от целого состояния из Саудовской Аравии — что-то тут не так

В сезоне-2025/26 20-летний россиянин провел 23 матча, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.

Источник: РИА Новости Спорт
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Алексей Батраков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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3
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4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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