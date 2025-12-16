Агент Кузьмичев — о стоимости Батракова: «Потолок может быть и 100 миллионов евро»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев считает, что стоимость хавбека может вырасти до 100 миллионов евро.

«Сложно сказать, какой потолок стоимости. Это же не витрина в магазине — видишь ценник 25 и, если у тебя есть деньги, платишь и покупаешь. Тут вопрос, в какой ситуации и сколько клубов интересуется. Потолок может быть и 100 миллионов евро. Вопрос в том, какие клубы придут и будут конкурировать между собой за то, чтобы игрок принял решение перейти к ним», — цитирует агента РИА «Новости Спорт».

После обновления на портале Transfermarkt стоимость Батракова увеличилась до 25 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 20-летний россиянин провел 23 матча, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.