Глава Hypercube заявил, что Россия может потерять прямую путевку в Лигу чемпионов

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс высказался о причинах необходимости реформ в чемпионате России.

«Показатели российской сборной и клубов пошли на спад. Особенно за последние три годы и важно переломить эту тенденцию. Если она продолжится, то Россия может потерять возможность прямого выхода в ЛЧ. Это значительный экономический фактор. Вы знаете, насколько это опасно, если Россия выпадет из ряда футбольных держав. Мы поговорили со многими людьми в футбольном сообществе России, и они согласны, что нужно что-то менять», — заявил Ньювенхейс.

В данный момент у России есть одна прямая путевка в групповой турнир Лиги чемпионов, которую получает чемпион страны. Команда, занявшая второе место в таблице, начинает участие в турнире с 3-го отборочного раунда ЛЧ.

13 июля Российский футбольный союз представил варианты реформ чемпионата России, которые были предложены компанией Hypercube.