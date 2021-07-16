Глава Hypercube заявил, что Россия может потерять прямую путевку в Лигу чемпионов
Глава Hypercube Питер Ньювенхейс высказался о причинах необходимости реформ в чемпионате России.
«Показатели российской сборной и клубов пошли на спад. Особенно за последние три годы и важно переломить эту тенденцию. Если она продолжится, то Россия может потерять возможность прямого выхода в ЛЧ. Это значительный экономический фактор. Вы знаете, насколько это опасно, если Россия выпадет из ряда футбольных держав. Мы поговорили со многими людьми в футбольном сообществе России, и они согласны, что нужно что-то менять», — заявил Ньювенхейс.
В данный момент у России есть одна прямая путевка в групповой турнир Лиги чемпионов, которую получает чемпион страны. Команда, занявшая второе место в таблице, начинает участие в турнире с 3-го отборочного раунда ЛЧ.
13 июля Российский футбольный союз представил варианты реформ чемпионата России, которые были предложены компанией Hypercube.
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bear_bull
в том-то и дело, что если выступать так же "успешно", как в прошлом году, то деля на 5 команд, баллов будет больше, чем деля на 6.
16.07.2021
shutnik78
у нас нет достойных для ЛЧ на данный момент.. наше вожделение это ЛК... вот там сможем побороться...
16.07.2021
Zapashny
Это если они будут успешно выступать, а пока таких надежд нет.
16.07.2021
Zapashny
Так и у топ-клубов будет возможность заявлять столько высококлассных легионеров, сколько им нужно для конкурентоспособного выступления в ЕК. И у клубов нижней половины таблицы не будет соблазна брать второсортных югославов или африканцев, а наоборот будет стимул выпускать молодёжь.
16.07.2021
Zapashny
Ну так если слушать всяких заслуженных стартехкомов типа Квазашвили, то так оно и будет. Стоит выгнать из России всех легионеров, как наши клубы побьют все рекорды по пропущенным голам и количеству поражений в ЕК. Тут и 1-18 и четвёртые места ЦСКА и Зенита в группах будут привычным делом. А сборная от таких позоров точно лучше играть не начнёт. Если только не уберут госденьги из футбола, чтобы у наших дрожайших паспортистов появился стимул уезжать играть за границу ради сохранения сладкой жизни и миллионных состояний. Но в это я тоже не верю. Наш футбол спасёт только ничем не ограниченная конкуренция, как спортивная, так и коммерческая. У РФС здравые предложения по лимиту. Налог на легионеров с распределением его среди команд, выпускающих на поле молодых россиян - этот та спасительная соломинка, за которую нужно хвататься.
16.07.2021
bear_bull
с этого сезона все очки, заработанные в евролигах будут делиться не на 6 команд, а на 5. Значит можно больше баллов получать. Значит, падение может остановиться, а то и вовсе начаться рост...
16.07.2021