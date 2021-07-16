Онугха: «Мне очень нравится футбол «Крыльев», он близок к игре «Краснодара»

Форвард «Крыльев Советов» Герман Онугха прокомментировал переход в самарский клуб.

«Крылья Советов» прежде всего ассоциируются с большой командой с большой историей. Когда я в детстве смотрел футбол, эта команда всегда играла в премьер-лиге, была на виду. Для меня большая честь перейти в эту команду. Буду всего себя оставлять на поле, за полем, хочу приносить пользу и забивать голы. Стараюсь понять, что хочет тренер от команды и от моей позиции. Мне очень нравится этот футбол, он близок к игре «Краснодара». Здесь меньше длинных передач, больше короткого и среднего паса. Это всегда хорошо смотрится, это всегда работает, если команда понимает, во что они играет. Если команда пропагандирует такой футбол, это классно", — приводит слова Онугхи официальный сайт клуба.

14 июля Онугха подписал контракт с «Крыльями». Футболист будет выступать на правах аренды с правом выкупа, которая рассчитана до конца сезона.

В прошлом сезоне в составе «Вайле» 25-летний российский форвард провел 17 матчей, в которых забил 5 голов. До этого Герман выступал за «Тамбов» в РПЛ, в котором в 13 играх забил 6 мячей.