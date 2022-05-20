Глава департамента судейства РФС Каманцевым ответил на предложение заменить судью в матче «Рубин» — «Уфа»

Руководитель департамента судейства РФС Павлом Каманцевым в разговоре с «СЭ» ответил на предложение генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова заменить судью Сергея Иванов, который был назначен на матч 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

— Назначение арбитров на матчи находится исключительно в компетенции Российского футбольного союза. В заключительном туре 5 из 8 матчей имеют существенное турнирное значение, поэтому при выборе бригад арбитров должен учитываться комплекс факторов. Однако клубы не в праве вмешиваться в эту работу и выбирать «удобного» себе судью. Иванов — один из лучших рефери России, он претендует на попадание в элитную группу ФИФА, в которую также входит Сергей Карасев и другие лучшие арбитры мира. Уверены в том, что он качественно проведёт предстоящую встречу.

Встреча «Уфы» с «Рубином» пройдет в Казани. Игра состоится завтра, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени.