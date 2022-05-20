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Сегодня, 14:30

Глава департамента судейства РФС Каманцевым ответил на предложение заменить судью в матче «Рубин» — «Уфа»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Руководитель департамента судейства РФС Павлом Каманцевым в разговоре с «СЭ» ответил на предложение генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова заменить судью Сергея Иванов, который был назначен на матч 30-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

— Назначение арбитров на матчи находится исключительно в компетенции Российского футбольного союза. В заключительном туре 5 из 8 матчей имеют существенное турнирное значение, поэтому при выборе бригад арбитров должен учитываться комплекс факторов. Однако клубы не в праве вмешиваться в эту работу и выбирать «удобного» себе судью. Иванов — один из лучших рефери России, он претендует на попадание в элитную группу ФИФА, в которую также входит Сергей Карасев и другие лучшие арбитры мира. Уверены в том, что он качественно проведёт предстоящую встречу.

Встреча «Уфы» с «Рубином» пройдет в Казани. Игра состоится завтра, 21 мая, и начнется в 17.00 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
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Химки – Спартак
 - : -
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