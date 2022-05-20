Губерниев: «На следующий сезон «Рубин» обречен вылететь из ФНЛ со Слуцким»

Губерниев поделился ожиданиями от матча между «Рубином» и «Уфой»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ между «Рубином» и «Уфой».

«Уфа» победит с крупным счетом. На следующий сезон «Рубин» обречен вылететь из ФНЛ со Слуцким», — сказал Губерниев «СЭ».

Встреча «Рубина» с «Уфой» пройдет в Казани. Игра состоится 21 мая и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров РПЛ «Рубин» набрал 29 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 27 баллами располагается на 15-й позиции.