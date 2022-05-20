Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:25

Гончаренко: «Дзагоев — это легендарный футболист для ЦСКА. Желаю, чтобы он продолжил свою карьеру»

Гончаренко отреагировал на уход Дзагоева из ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из клуба.

Сегодня, 20 мая, московский клуб и 31-летний россиянин договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

«С большим сожалением услышал новость, что Алан покидает клуб, — приводит слова Гончаренко Sport24. — Дзагоев — это легендарный футболист для ЦСКА, как и Фернандес. Когда Алан находится на поле, у него очень большой уровень КПД. Он хорошо видит поле, понимает игру, направляет атаки и умеет руководить партнерами. К сожалению, большое количество повреждений, которые его преследуют, не позволяет приносить столько пользы команде, как он мог бы«.

По словам тренера, ему было приятно работать с Дзагоевым.

«Дзагоев любит тренироваться, дает хороший импульс команде и положительно влияет на нее в целом. Жаль, что Алан уходит. Желаю, чтобы он продолжил свою карьеру и где-то еще поиграл на хорошем уровне», — сказал он.

Дзагоев провел за московский клуб 397 матчей, в которых забил 77 мячей. Полузащитник стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе ЦСКА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-20-goncharenko-dzagoyev-legendarnyy-futbolist-dlya-tsska-zhelayu-chtoby-on-prodolzhil-svoyu-karyeru
Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать капусту
Закрытие сезона в КХЛ. От легкого стеба до сильных эмоций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Мостовой назвал самый интересный матч последнего тура РПЛ

Глава департамента судейства РФС Каманцевым ответил на предложение заменить судью в матче «Рубин» — «Уфа»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости