Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход полузащитника Алана Дзагоева из клуба.

Сегодня, 20 мая, московский клуб и 31-летний россиянин договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

«С большим сожалением услышал новость, что Алан покидает клуб, — приводит слова Гончаренко Sport24. — Дзагоев — это легендарный футболист для ЦСКА, как и Фернандес. Когда Алан находится на поле, у него очень большой уровень КПД. Он хорошо видит поле, понимает игру, направляет атаки и умеет руководить партнерами. К сожалению, большое количество повреждений, которые его преследуют, не позволяет приносить столько пользы команде, как он мог бы«.

По словам тренера, ему было приятно работать с Дзагоевым.

«Дзагоев любит тренироваться, дает хороший импульс команде и положительно влияет на нее в целом. Жаль, что Алан уходит. Желаю, чтобы он продолжил свою карьеру и где-то еще поиграл на хорошем уровне», — сказал он.

Дзагоев провел за московский клуб 397 матчей, в которых забил 77 мячей. Полузащитник стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России в составе ЦСКА.