Макаров — об информации про конфликт с Мартинесом: «Никто никогда не узнает. Это наши с ним личные отношения»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров отреагировал на информацию о своем конфликте с бывшим тренером бело-голубых по физподготовке Луисом Мартинесом.

53-летний испанец входил в тренерский штаб команды, когда ее возглавлял Валерий Карпин — с июня по ноябрь 2025 года.

— В ноябре шуму наделала информация о вашем конфликте с Луисом Мартинесом — тренером по физподготовке из штаба Карпина.

— Давайте не будем об этом.

— Мы когда-нибудь узнаем, правда ли, что в результате его решения вы не играли в последние полтора месяца при Карпине? Что он, вопреки мнению врача команды, считал вас неготовым после травмы?

— Это наши с ним личные отношения. Нет, никто никогда не узнает. Потому, что это между мной и им, — цитируют Макарова «Известия».

В сезоне-2025/26 27-летний Макаров провел 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.