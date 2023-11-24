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Стипиди — о Дзагоеве: «Он не тот парень, который бы халявничал и выдумывал травмы»

Алина Савинова
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди поделился мыслями о завершении игровой карьеры полузащитником Аланом Дзагоевым в возрасте 33 лет.

«Я думаю, Дзагоев был прекрасным футболистом, да и человек он очень хороший. Игровая карьера у него выдалась весьма успешная. После детско-юношеской школы Коноплева он пошел дальше и дальше. В конце карьеры Дзагоев стал получать много травм, они все время его беспокоили. В последние два года он то играл, то лечился, то играл, то лечился. Он не тот парень, который бы халявничал и выдумывал эти травмы. Когда они так человека преследуют, он начинает задумываться о завершении карьеры», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.

Дзагоев объявил о завершении карьеры 21 ноября. Он выступал за ЦСКА, «Рубин» и греческую «Ламию». Дзагоев является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005471346_stipidi_dzagoev_ne_tot_paren_kotoryiy_byi_halyavnichal_i_vyidumyival_travmyi
Алан Дзагоев
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
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 - : -
26.11 12:00
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 - : -
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 - : -
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