Гладилин считает, что в командах РПЛ нет лидера уровня Головина

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о составе сборной России на ноябрьские сборы. Всего в национальную команду вызваны 29 игроков.

«Тренер команды сейчас ничем не рискует, он приглашает в сборную тех, кто проявляет себя в чемпионате России. Явных лидеров уровня Головина в командах премьер-лиги нет, а все остальные находятся в равных условиях, кандидатов очень много. И он на этот сбор берет тех, кого считает целесообразным взять», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Национальная команда России с 13 по 18 ноября проведет учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске в преддверии товарищеского матча с Кубой. Игра между российскими и кубинскими футболистами пройдет 20 ноября в Волгограде.