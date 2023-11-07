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Сегодня, 21:15

В «Чертаново» рассказали подробности срыва перехода Солопова в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Директор «Чертаново» Илья Савченко в комментарии «СЭ» высказался о несостоявшемся переходе полузащитника Виктора Солопова в «Зенит».

«Переход игрока из академии в академию или профессиональный клуб — достаточно сложный процесс. Здесь абсолютно разные стороны должны прийти к консенсусу. Виктора хотели пригласить, определенная часть сторон была готова к такому шагу, но не все. Пришли к выводу, что переходить из академии в академию нет смысла, надо делать шаг вперед, в профессиональный футбол», — сказал Савченко «СЭ».

Функционер также ответил на вопрос о конкуренции среди академий по вопросу перехода игроков.

«Сразу хочу сказать, что каждый клуб ведет себя по-разному. Кто-то работает через руководство, кто-то напрямую со спортсменами, через родителей. Почти все лидеры наших годов востребованы, к ним большой интерес от всех клубов российского футбола. Самый главный вопрос — зачем? Если для того, чтобы сделать шаг вперед, мы только за. Тот же переход Топинки в «Локомотив». Плюс Бобер перешел в «Крылья Советов» и даже вышел в Кубке России. А когда ребят пытаются пригласить другие клубы, чтобы их год был сильнее, у меня вопрос: «А с кем вы играть будете, если ослабите «Чертаново», «Сатурн», «Строгино»?». Вам через какое-то время будет не с кем играть. Мы доносим это до спортсменов, многие нам верят в этом вопросе. С этим у нас сейчас проблем нет, но вопрос достаточно сложный и серьезный», — добавил Савченко.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» интересовался 16-летним полузащитником «Чертаново» Виктором Солоповым, но в последний момент сделка сорвалась. Игрок принял решение остаться в московской команде.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Чертаново
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Гладилин считает, что в командах РПЛ нет лидера уровня Головина

В «Чертаново» назвали фамилии игроков академии, которые в будущем могут оказаться в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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