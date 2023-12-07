Гладилин считает, что мороз не помешает матчу «Спартака» с «Крыльями Советов»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о погодных условиях в день матча 18-го тура РПЛ между московской командой и «Крыльями Советов».

«Поле с подогревом. Главное, чтобы не было снегопада, как в Калининграде, это самое опасное. А здесь ребята наденут рейтузики, подденут термобелье — это не проблема. Болельщикам, конечно, будет некомфортно сидеть на стадионе в таких условиях. А для футболистов проблем не будет, если поле будет не заснеженное», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Матч между командами должен пройти 9 декабря на домашнем стадионе «Спартака» в Москве и начаться в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Крылья Советов» с 29 очками занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. У красно-белых 27 очков и седьмая позиция.