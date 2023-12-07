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Канчельскис: «У Пиняева нет больших шансов попасть в «МЮ». Ближайшие 25 лет там не будет россиян»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о шансах вингера «Локомотива» Сергея Пиняева попасть в английский клуб.

Сам Канчельскис играл за «красных дьяволов» с 1991 по 1995 год. Вместе с «МЮ» российский футболист стал двукратным чемпионом Англии.

«Если Пиняева еще тогда не взяли в «МЮ», почему должны сейчас брать? Нет у него никаких больших шансов попасть туда. Например, интерес к Алипу объясняется тем, что «Манчестер» нужен защитник — у них с этой позицией проблема. А Пиняев там зачем? Я бы хотел, чтобы российский футболист продолжил мою историю в «МЮ», но это маловероятно. Ближайшие 25 лет там никого не будет», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Ранее Пиняев несколько раз ездил в «Манчестер Юнайтед» на просмотр.

Пиняев перешел в «Локомотив» в декабре 2022 года, подписав контракт с московской командой на три года. Всего 19-летний игрок провел 36 матчей за железнодорожников, в которых отметился 4 голами и 4 результативными передачами. До этого футболист выступал в «Крыльях Советов».

Источник: https://sport24.ru/football/news-602545-kanchelskis-u-pinyayeva-net-shansov-popast-v-myu-blizhayshiye-25-let-tam-ne-budet-rossiyan
Андрей Канчельскис
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Юнайтед
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3
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4
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5
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6
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7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
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