Гладилин оценил шансы «Спартака» занять второе место в чемпионате России по итогам сезона

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белым по силам побороться за второе место в РПЛ.

«Второе место реально, потому что не сказать, что «Ростов» сейчас в отличной форме, какие-то проблемы у него есть, и неизвестно, как он сам будет набирать очки. Так что если «Спартак» будет брать очки в следующих играх, он вполне может занять второе место», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

«Спартак» набрал 41 очко в 21 матче и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. Столько же очков в активе «Ростова», которому в 21-м туре предстоит сыграть с «Торпедо».