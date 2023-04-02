«Факел» — ЦСКА: Обляков увеличил преимущество армейцев

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков увеличил преимущество своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Факела» — 2:0.

На 77-й минуте встречи хавбек забил после скидки головой от Антона Заболотного в штрафной воронежцев.

Обляков забил четвертый гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России.