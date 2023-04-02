Орлов: «Зениту» в матче с «Локомотивом» надо стратегически не проиграть. Дзюба с Пиняевым будут творить чудеса»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ (2:0).

«Победа «Зенита» над «Уралом» получилась очень красивой, особенно меня порадовал Сергеев. Соперник выглядел очень достойно, держали мяч, здорово и организованно оборонялись. Гончаренко сделал очень хорошую команду, крепкую. Им было трудно забить. Но «Зениту» это удалось, благодаря появлению на поле Сергеева», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Также он поделился мыслями о предстоящем матче петербургского клуба с «Локомотивом».

«Зениту» в матче с «Локомотивом» надо стратегически не проиграть. Хотя, конечно, он уже без пяти минут чемпион. Но Дзюба с Пиняевым в этом матче будут творить чудеса, надо быть к этому готовыми. У «Зенита» сейчас очень неуверенные защитники. Если к Дугласу Сантосу меньше замечаний, то Родригао, Ренан и Караваев настолько закрепощены. У них ноги как будто деревянные, они не могут сделать точный пас, столько ошибок, такой брак. А «Локо» же сразу будет атаковать», — добавил комментатор.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 51 очко. 9 апреля команда из Санкт-Петербурга сыграет с железнодорожниками в рамках 22-м тура чемпионата России. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.