Орлов: «Зениту» в матче с «Локомотивом» надо стратегически не проиграть. Дзюба с Пиняевым будут творить чудеса»
Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Зенита» над «Уралом» в матче 21-го тура РПЛ (2:0).
«Победа «Зенита» над «Уралом» получилась очень красивой, особенно меня порадовал Сергеев. Соперник выглядел очень достойно, держали мяч, здорово и организованно оборонялись. Гончаренко сделал очень хорошую команду, крепкую. Им было трудно забить. Но «Зениту» это удалось, благодаря появлению на поле Сергеева», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.
Также он поделился мыслями о предстоящем матче петербургского клуба с «Локомотивом».
«Зениту» в матче с «Локомотивом» надо стратегически не проиграть. Хотя, конечно, он уже без пяти минут чемпион. Но Дзюба с Пиняевым в этом матче будут творить чудеса, надо быть к этому готовыми. У «Зенита» сейчас очень неуверенные защитники. Если к Дугласу Сантосу меньше замечаний, то Родригао, Ренан и Караваев настолько закрепощены. У них ноги как будто деревянные, они не могут сделать точный пас, столько ошибок, такой брак. А «Локо» же сразу будет атаковать», — добавил комментатор.
«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 51 очко. 9 апреля команда из Санкт-Петербурга сыграет с железнодорожниками в рамках 22-м тура чемпионата России. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|20
|2
|4
|14
|12-33
|10
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|0 : 2
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4