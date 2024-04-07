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Сегодня, 22:28

Соболев отказался общаться с журналистами после дубля и победы над «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев не стал общаться с журналистами после победы над «Динамо» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

Форвард красно-белых принес своей команды победу, оформив дубль.

«По определенным правилам я должен был к вам подойти. Но как с вами не общался, так и не буду общаться», — сказал Соболев.

Ранее Соболев прокомментировал победу над «Динамо» в своем Telegram-канале.

«Спартак» (35 очков) забил в РПЛ впервые в 2024 году и поднялся на шестое место в РПЛ. «Динамо» (38) остается третьим в турнирной таблице.

Александр Соболев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
13
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 1 : 2
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 3 : 4
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 2 : 2
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 4 : 1
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 1 : 0
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 2
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 1 : 2
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Оренбург – Рубин
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