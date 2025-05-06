Абаскаль не считает, что трансфер Гарсии сказался на результативности Угальде: «Манфред — зрелый и спокойный парень»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказался об игре нападающего красно-белых Манфреда Угальде во второй части сезона РПЛ.

«У нападающих бывают взлеты, но Манфред очень целостный футболист. И я бы ценил его не только за голы. Он игрок, который делает команду лучше — как с мячом, так и без него. Поэтому, на мой взгляд, его присутствие на поле всегда дает преимущество «Спартаку». Да, если дела идут неважно и ты перестаешь играть, то можешь потерять уверенность в себе. Но я не думаю, что приход Гарсии повлиял на Манфреда. Потому что он зрелый и спокойный парень», — сказал Абаскаль «СЭ».

Во второй части сезона РПЛ 22-летний нападающий отметился одним голом.