Абаскаль: «Спартак» хорошо усилился зимой. Не в курсе, что пошло не так»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» высказался о результатах красно-белых в нынешнем сезоне РПЛ.

— Вы отмечали изменения в игре «Спартака» после прихода Деяна Станковича. А как оцените ее сейчас? Почему, на ваш взгляд, команда провалила весну в РПЛ?

— Нужно понимать, что чемпионат России делится на два отрезка. И весной всем приходится нелегко. Особенно в стартовых матчах, они ключевые. Чтобы побеждать, нужно быть менее ярким и более прагматичным. «Спартак» действительно хорошо усилился зимой. Но, честно говоря, я не в курсе, что именно у них пошло не так.

— Но у вас тоже возникали проблемы во второй части чемпионата.

— Если мы говорим о первом сезоне, то повлияли травмы важных игроков — Умярова, Мозеса, Мартинса, Промеса. Плюс, как я уже говорил, чтобы хорошо и эффективно провести зимнюю подготовку, нужен опыт. Это вопрос времени. Тренеры, которые долго работают в РПЛ, знают, что делать.

— Еще одна параллель со Станковичем — продление контракта. По данным РБК, клуб уже начал переговоры с Деяном, хотя сезон не завершен. С вами соглашение переподписали еще раньше. Такое доверие помогает или мешает?

— Помогает. Но в футболе никогда не знаешь, что произойдет в дальнейшем. Принимается много решений, но, если результаты меняются, ничего из обещанного не остается в силе. При этом есть и обратные примеры, когда в долгосрочных проектах люди, несмотря на неудовлетворительные результаты, сохраняют уверенность и продолжают делать ставку на тех, кому доверились ранее.

После 27 туров РПЛ «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвертое место. 46-летний серб возглавляет красно-белых с лета 2024 года.