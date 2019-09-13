Гильерме назвал 3 способа, как познакомиться с девушкой

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме в интервью официальному Youtube-каналу национальной команды назвал способы, как познакомиться с девушкой.

— Расскажи о Мариу Фернандесе.

— Мариу — очень хороший парень, у меня с ним всегда были очень хорошие отношения. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с таким человеком.

— Почему он не говорит по-русски, хотя все понимает?

— Я думаю, что он стесняется. Он все понимает, но стесняется говорить. Мариу такой человек. Только из-за этого.

— Почему бразильцы всегда улыбаются?

— У нас есть много причин. В Бразилии постоянно жарко, солнце каждый день. В России нет, здесь зимой очень грустная погода. У вас есть причины быть хмурыми.

— Назови 3 способа, как познакомиться с девушкой.

— Улыбка должна быть всегда. Ты должен быть добрый хороший человек, разговорчивый. Очень скучно бывает, когда человек все время молчит. Для меня разговорчивость очень важна.

— После завершения карьеры ты останешься в России или же вернешься на родину?

— Я до сих пор не знаю, есть сомнения. Но скорее всего, буду жить в Европе, в Бразилию пока возвращаться не хочу.