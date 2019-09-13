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Гильерме: «Красивую девушку в России можно найти везде. В Бразилии не так»

18:35
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Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринату Гильерме в интервью официальному Youtube-каналу национальной команды рассказал о генах и девушках в России и Бразилии.

— Гиля, ты очень стройный. Это от природы или сидишь на диете?

— У меня генетика такая. Мои родители худенькие, я с детства такой. Стараюсь много кушать, потому что моя профессия не подразумевает худобу. На диете никогда особо не сидел.

— В чем плюсы и минусы высокого роста?

— Плюс в том, что защищать ворота удобно. Минусы... Я много раз разбивал голову о двери. Дверь, бывает, маленькая попадается, и это мне неудобно.

— Где девушки красивее: в России или Бразилии?

— В России их очень много, красивую девушку можно найти абсолютно везде. В Бразилии не так: там есть очень красивые, но их сложно найти. Чтобы найти, нужно заходить в дорогой ресторан. Здесь красавицы ездят и в метро, на автобусе, ходят по вокзалам...

— Какой самый обидный гол для вратаря?

— Мне обидно всегда, когда я пропускаю. Между ног? Бывает, когда ты пропускаешь так, ты не виноват, потому что соперник находится слишком близко. Не считаю, что каждый гол между ног — ошибка вратаря. А вот когда между ног пропускаешь с дальнего удара — да, обидно. Это ошибка вратаря.

— Тебе было обидно, когда в матче с «Уралом» ты забил автогол?

— Я был очень близок к отражению ударов, но мяч неудачно попал в ногу и залетел в ворота.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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