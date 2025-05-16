Газзаев: «В перерыве финала со «Спортингом» сказал: «Если проиграете, вас никто не вспомнит!»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, какие слова нашел для подопечных в перерыве финала Кубка УЕФА.

ЦСКА после первого тайма уступал «Спортингу» со счетом 0:1, а во второй половине забил три гола.

— За день или в день финала была какая-то хорошая примета?

— Да я особо в приметы не верю. Готовились и рассчитывали только на себя. Хотя нет, одна деталь все-таки в память врезалась.

— Какая?

— Мы уже выезжали конкретно на игру, а я обычно заходил в автобус последним, когда все уже сидели. И вот зашел, повернулся к игрокам: «Ну, ребятки, с Богом». Сел. И вот тут футболисты как начали хлопать в унисон. Все! И молчат. И хлопают. Ну дрожь аж пробежала по телу! И я сел и подумал: ну все, сегодня наш день!

— Но первый тайм остался за «Спортингом».

— Хозяева начали встречу довольно агрессивно. Давление с их стороны было мощным. Прессинг приличный, отбор мяча...

— В итоге лиссабонцы счет открыли.

— Удар у игрока «Спортинга» получился отличный. Но там, если помните, Карвалью не пошел до конца в отбор. Боялся сбить соперника, что ли, вблизи нашей штрафной... В итоге пропустили. Мы стали нащупывать свою игру где-то после 30-й минуты.

— У Вагнера был убойный момент.

— Да, да! Это когда ему Олич пас отдал. Как Вагнер не попал в угол из такой позиции... Обычно он такие эпизоды решал хладнокровно! Волновался, видимо. Что ж, ушли на перерыв при счете 0:1.

— Что было в раздевалке? Какие слова нашли для подопечных?

— В перерыве, когда я зашел... Ну, думаю, надо как-то вдохновить ребят. Говорю: «Что хочу я вам сказать? Всегда помнят победителей. Если мы сегодня проиграем, нас никто не вспомнит. А если возьмем верх, вы останетесь в истории на века. Вы станете первыми в российском футболе, кто добился такого успеха. Вот и думайте, что будете потом рассказывать своим внукам».

— А правда, что вы задали игрокам два конкретных вопроса? «Кому вы проигрываете? Вы кого испугались?» В оригинале это звучало даже жестче.

— Тонкости оставим за кадром. (Смеется.)

ЦСКА под руководством Газзаева трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны. В 2005-м армейцы стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.