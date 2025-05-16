Газзаев: «В перерыве финала со «Спортингом» сказал: «Если проиграете, вас никто не вспомнит!»
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» вспомнил, какие слова нашел для подопечных в перерыве финала Кубка УЕФА.
ЦСКА после первого тайма уступал «Спортингу» со счетом 0:1, а во второй половине забил три гола.
— За день или в день финала была какая-то хорошая примета?
— Да я особо в приметы не верю. Готовились и рассчитывали только на себя. Хотя нет, одна деталь все-таки в память врезалась.
— Какая?
— Мы уже выезжали конкретно на игру, а я обычно заходил в автобус последним, когда все уже сидели. И вот зашел, повернулся к игрокам: «Ну, ребятки, с Богом». Сел. И вот тут футболисты как начали хлопать в унисон. Все! И молчат. И хлопают. Ну дрожь аж пробежала по телу! И я сел и подумал: ну все, сегодня наш день!
— Но первый тайм остался за «Спортингом».
— Хозяева начали встречу довольно агрессивно. Давление с их стороны было мощным. Прессинг приличный, отбор мяча...
— В итоге лиссабонцы счет открыли.
— Удар у игрока «Спортинга» получился отличный. Но там, если помните, Карвалью не пошел до конца в отбор. Боялся сбить соперника, что ли, вблизи нашей штрафной... В итоге пропустили. Мы стали нащупывать свою игру где-то после 30-й минуты.
— У Вагнера был убойный момент.
— Да, да! Это когда ему Олич пас отдал. Как Вагнер не попал в угол из такой позиции... Обычно он такие эпизоды решал хладнокровно! Волновался, видимо. Что ж, ушли на перерыв при счете 0:1.
— Что было в раздевалке? Какие слова нашли для подопечных?
— В перерыве, когда я зашел... Ну, думаю, надо как-то вдохновить ребят. Говорю: «Что хочу я вам сказать? Всегда помнят победителей. Если мы сегодня проиграем, нас никто не вспомнит. А если возьмем верх, вы останетесь в истории на века. Вы станете первыми в российском футболе, кто добился такого успеха. Вот и думайте, что будете потом рассказывать своим внукам».
— А правда, что вы задали игрокам два конкретных вопроса? «Кому вы проигрываете? Вы кого испугались?» В оригинале это звучало даже жестче.
— Тонкости оставим за кадром. (Смеется.)
ЦСКА под руководством Газзаева трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны. В 2005-м армейцы стали обладателями Кубка и Суперкубка УЕФА.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5