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Геркус заявил, что «Динамо» можно считать претендентом на медали

05:35
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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о выступлении «Динамо» после матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Нельзя называть «Динамо» основным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Я думаю, что «Динамо» можно считать претендентом на медали. ЦСКА не может нащупать свою игру, поначалу бодро действовали, а потом футболисты «Динамо» вернулись к тренерским установкам и стали побыстрее играть. Защита ЦСКА не справлялась, опорная зона тоже. Вопрос был в том, будет ничья или поражение, вот так случилось. Мне кажется, что ЦСКА нужно что-то делать», — приводит слова Геркуса ТАСС.

В составе «Динамо» дубль оформил хавбек Даниил Фомин. У ЦСКА отличился нападающий Чидера Эджуке.

«Динамо» с 9 очками вышло на третье место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 3 очками — на 10-й строчке.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12085791

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр