Геркус заявил, что «Динамо» можно считать претендентом на медали

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о выступлении «Динамо» после матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:1).

«Нельзя называть «Динамо» основным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Я думаю, что «Динамо» можно считать претендентом на медали. ЦСКА не может нащупать свою игру, поначалу бодро действовали, а потом футболисты «Динамо» вернулись к тренерским установкам и стали побыстрее играть. Защита ЦСКА не справлялась, опорная зона тоже. Вопрос был в том, будет ничья или поражение, вот так случилось. Мне кажется, что ЦСКА нужно что-то делать», — приводит слова Геркуса ТАСС.

В составе «Динамо» дубль оформил хавбек Даниил Фомин. У ЦСКА отличился нападающий Чидера Эджуке.

«Динамо» с 9 очками вышло на третье место в турнирной таблице чемпионата России, ЦСКА с 3 очками — на 10-й строчке.