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Источник: «Байер» не смог договориться с «Зенитом» о трансфере Азмуна

08:19
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сердар Азмун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Представители «Байера» не смогли договориться с «Зенитом» о трансфере форварда Сердара Азмуна, сообщает в Twitter итальянский журналист Николо Скира.

При этом, несмотря на сорвавшийся переход в немецкий клуб, Азмун все еще может покинуть команду. Его действующий контракт рассчитан до 2022 года, и в зимнее трансферное окно клубы смогут начать с ним переговоры о бесплатном переходе. Однако российский клуб может расстаться с иранцем уже этим летом.

Отмечается, что «Рома», недавно пополнившаяся форвардом Элдором Шомуродовым, все еще интересуется Азмуном.

В минувшем сезоне Азмун сыграл 29 матчей во всех соревнованиях, забил 19 мячей и сделал шесть результативных передач.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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