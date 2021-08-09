Абильдгор: «Очень рад забитому голу в ворота «Ахмата», он принес нам три очка»
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Полузащитник «Рубина» Оливер Абильдгор подвел итоги матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:1).
«Лучше поздно, чем никогда. Был рад забить сегодня. К сожалению, я долго не мог забить за «Рубин», но это наконец-то случилось. Счастлив, что принес команде три очка. Важнее было забить победный гол на глазах у наших болельщиков. Это идеальный сценарий. Я был очень рад забитому голу. Он принес нам три очка. Мы хорошо провели второй тайм и было важно довести игру до победы», — приводит слова Абильдгора «БИЗНЕС Online».
«Рубин» победил в трех встречах на старте чемпионата и с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Ахмат» с 3 очками — на девятой строчке.
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