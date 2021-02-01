Геркус заключил мировое соглашение с «Локомотивом»

Экс-генеральный директор «Локомотив» Илья Геркус заявил, что заключил мировое соглашение с футбольным клубов.

«Как вы знаете, недавно я подал иск о взыскании юридических издержек за выигранный ранее суд. Сегодня я заключил по этому вопросу мировое соглашение с Локомотивом. Судов больше не будет. Все взаимные претензии в прошлом.

Новый руководитель клуба — Владимир Леонченко — проявил себя в этой ситуации как заботящийся о репутации «Локомотива» и умеющий договариваться менеджер, — написал Геркус в Telegram-канале.

28 января 2020 года стало известно, что «Локомотив» подал исковое заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144,6 млн рублей с Геркуса, иск был подан по итогам проведенного аудита, сам Геркус заявил, что не признает претензий клуба. Позднее сумма иска была снижена. 5 октября прошло заседание суда, по итогам которого иск «Локомотива» не был удовлетворен.

Затем Геркус подал судебный иск к клубу с требованием выплатить 1,2 млн рублей в качестве судебных издержек.

48-летний Илья Геркус был президентом, а затем генеральным директором клуба с 2016 по 2018 год. При нем команда выиграла чемпионат России и Кубок страны.