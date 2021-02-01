Соболев рассказал о восстановлении после травмы и операции

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о восстановлении после травмы. Из-за повреждения форвард пропустил концовку первой части сезона-2020/21. На сборах в Дубае он вернулся в общую группу.

«Восстановление — самое трудное время для футболистов, — цитирует официальный сайт «Спартака» Соболева. — Получать травмы тяжело и в плане психологии: ты приходишь на тренировку, твои партнеры работают на поле, а ты смотришь на них из зала. Но главное — быть сильным и восстанавливаться шаг за шагом, не торопясь».