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Соболев рассказал о восстановлении после травмы и операции

18:18
Александр Соболев. Фото YouTube-канал "Спартака"
Александр Соболев. Фото YouTube-канал "Спартака"
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о восстановлении после травмы. Из-за повреждения форвард пропустил концовку первой части сезона-2020/21. На сборах в Дубае он вернулся в общую группу.

«Восстановление — самое трудное время для футболистов, — цитирует официальный сайт «Спартака» Соболева. — Получать травмы тяжело и в плане психологии: ты приходишь на тренировку, твои партнеры работают на поле, а ты смотришь на них из зала. Но главное — быть сильным и восстанавливаться шаг за шагом, не торопясь».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/videos/24098944/

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