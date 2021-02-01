В «Спартаке» рассказали об операции и состоянии Соболева
18:28
Врач «Спартака» Глеб Чернов и тренер по физподготовке Владимир Чепзанович рассказали о состоянии здоровья нападающего команды Александра Соболева. Форвард в ноябре перенес операцию на колене и пропустил концовку первой части сезона-2020/21.
«Мы приняли волевое решение сделать операцию как можно раньше, — цитирует официальный сайт «Спартака» Чернова. — Конечно, для клуба это было сложное время. Но мы постарались максимально поберечь Сашу, при этом дав ему поиграть».
«Сейчас состояние Соболева намного лучше, чем в момент его прихода в «Спартак» год назад, — добавил Чепзанович. — К первым играм после перерыва Саша, как и команда, будет в хорошей форме».
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