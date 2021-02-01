В «Спартаке» рассказали об операции и состоянии Соболева

Врач «Спартака» Глеб Чернов и тренер по физподготовке Владимир Чепзанович рассказали о состоянии здоровья нападающего команды Александра Соболева. Форвард в ноябре перенес операцию на колене и пропустил концовку первой части сезона-2020/21.

«Мы приняли волевое решение сделать операцию как можно раньше, — цитирует официальный сайт «Спартака» Чернова. — Конечно, для клуба это было сложное время. Но мы постарались максимально поберечь Сашу, при этом дав ему поиграть».

«Сейчас состояние Соболева намного лучше, чем в момент его прихода в «Спартак» год назад, — добавил Чепзанович. — К первым играм после перерыва Саша, как и команда, будет в хорошей форме».