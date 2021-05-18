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Геркус высказался о возможном переезде «Локомотива» в «Лужники»

19:37
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном переезде железнодорожников в «Лужники».

«Сам по себе переезд в «Лужники» — дело хорошее. Но только не временно, а навсегда. Занять центральный стадион Москвы и страны — хорошая, здравая амбиция. Но только и клуб должен ей соответствовать — стремиться стать главным московским клубом. Как в спорте, так и в работе с болельщиками, так и в маркетинге и в коммуникациях.

В конце концов полное название клуба — «Локомотив» Москва. Можно стать совместным клубом РЖД и Москвы — но это очень амбициозный путь, он потребует гигантской работы и огромного профессионализма всех клубных структур», — написал в своем Telegram-канале Геркус.

Ранее стало известно, что руководство РЖД обратилось в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву». В свою очередь РЖД готово передать городу права на спортивные сооружения в Баковке, Перово и Свиблово, а в Черкизово провести масштабную реконструкцию.

Дополнительная информация:

https://t.me/gerkus_fm/574

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