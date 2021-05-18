Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов поделился своим мнением о возможном переезде клуба на стадион «Лужники».

«Я знаю всю ситуацию с «РЖД Ареной». Сам ее внимательно изучал, когда работал, — сказал Наумов «СЭ». — Рядом с ареной еще и аквапарк стоял недостроенный, мы по нему занимались, плюс по стадиону. Уже в 2009 году мы обсуждали возможные улучшения арены. За 15 лет она из лучшей в стране превратилась в среднюю. Реконструкция напрашивается. Но к сносу я отношусь крайне отрицательно. Вокруг арены 27 гектар земли, это огромная площадка. На этой территории мы планировали большое строительство, включающее торговые центры, рестораны, корты, концертный дворец. К сожалению, в РЖД нашу программу отклонили. Хотя мы уже начали реализовывать, построили малую арену, «Локо-Спорт», готовились построить несколько полей для сдачи в аренду. Там же рядом метро и большой жилой массив, мы хотели сделать так, чтобы люди на этой площадки все время находились. Так что оптимальный вариант — реконструкция. Нужно улучшить буфетную часть, гостевую, подумать вопрос с легкой раздвижной крышей, утеплением верхних ярусов».

Также Наумов прокомментировал недовольство болельщиков из-за возможного сноса стадиона.

«Я считаю, уход с Черкизово — неправильный шаг. Правильно болельщики возмущаются, я тоже недоволен. Это намоленное место. Люди любят это туда приезжать, болельщики любят арену. Там реконструкции по срокам я бы дал максимум полтора года. Мы малую арену на 10 тысяч мест за год построили почти без денег. По нашим сегодняшним меркам стадионы строят долго. Так что строительство новой арены на том же месте тоже займет много лет», — добавил Наумов.

Во вторник, 18 мая, Telegram-канал Baza опубликовал обращение руководства РЖД в мэрию Москвы с просьбой передать «Лужники» в долгосрочную аренду «Локомотиву».

(Сергей Федоров)