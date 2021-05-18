Главный тренер ЦСКА Олич высказался о работе в сборной Хорватии на Евро-2020

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич опроверг информацию о том, что будет работать в штабе сборной Хорватии во время проведения Евро-2020.

«Мое участие на Евро с Хорватией? Подготовка с ЦСКА начнется 16 июня и у меня есть клубные обязательства. Это практически невозможно. Может, я мог бы остаться до первой игры с Англией, а потом уйти. Посмотрим, мне еще нужно услышать, что мне скажут в клубе, а потом я поговорю с Даличем. Я точно не смогу быть до конца турнира, я должен быть в самом начале сборов с ЦСКА», — цитирует Олича Sportske.

Олич тренирует ЦСКА с марта 2021 года. По итогам прошлого сезона армейцы заняли шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Англии, Шотландии и Чехии.