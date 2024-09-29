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Сегодня, 13:30

Геркус о дерби: «Спартак» играл академично»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ поделился мнением о победе «Локомотива» в дерби со «Спартаком» (3:1).

— Главное впечатление от этого матча? Очень солидный «Локо»?

— «Спартак» играл довольно академично. А «Локо» — остро-молодо-задорно, действовал вторым номером, на контратаках. Железнодорожники отдали инициативу и сами жалили. Тактика Галактионова в итоге сработала. Очень качественный матч в исполнении хозяев, которые явно превзошли красно-белых по числу созданных моментов. «Спартак» гораздо медленнее вел эту игру.

 
Сесар Монтес. Шамар Николсон, Илья Самошников и&nbsp;Манфред Угальде. «Если выпускаешь Николсона, где навесы? В чем заключался план Станковича?» Геркус — о победе «Локо» в дерби

 

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Илья Геркус
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 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
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 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
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 7
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Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Даниил Фомин

Динамо

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Бутта Магомедов

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 7 1 1
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