Геркус о дерби: «Спартак» играл академично»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ поделился мнением о победе «Локомотива» в дерби со «Спартаком» (3:1).

— Главное впечатление от этого матча? Очень солидный «Локо»?

— «Спартак» играл довольно академично. А «Локо» — остро-молодо-задорно, действовал вторым номером, на контратаках. Железнодорожники отдали инициативу и сами жалили. Тактика Галактионова в итоге сработала. Очень качественный матч в исполнении хозяев, которые явно превзошли красно-белых по числу созданных моментов. «Спартак» гораздо медленнее вел эту игру.