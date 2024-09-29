Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус — о победе «Локомотива» в дерби со «Спартаком» (3:1).

Против Батракова играли персонально, на нем много фолили

— Главное впечатление от этого матча? Очень солидный «Локо»?

— «Спартак» играл довольно академично. А «Локо» — остро-молодо-задорно, действовал вторым номером, на контратаках. Железнодорожники отдали инициативу и сами жалили. Тактика Галактионова в итоге сработала. Очень качественный матч в исполнении хозяев, которые явно превзошли красно-белых по числу созданных моментов. «Спартак» гораздо медленнее вел эту игру.

— Самошников выдал матч жизни?

— Потрясающе завершал! Два гола, шикарно распорядился своими моментами. Второй был, пожалуй, даже сложнее — в касание в верхний угол. Хочется его поздравить. Оказался в нужное время в нужном месте и великолепно исполнил! Так все решить — это, конечно, мастерство. Молодец.

— Воробьев — суперприобретение? У Дмитрия в 10 турах 5+3 по системе «гол плюс пас»?

— Все-таки пока я был бы более осторожен в оценках. Да, сегодня забил важный гол, но там и рикошет немного помог. Тем не менее добежал, ударил, попал. И все же я бы не назвал сейчас Воробьева ведущим игроком «Локо». Обедни он точно не портит, большую пользу приносит.

— Как вам Батраков в этом матче?

— Спартаковцы персонально играли против Алексея, много на нем фолили. У Батракова не все получалось. Но он точно не выпадал из игры. Свою работу делал. В частности, стягивал на себя внимание оппонентов. Да и атаку именно он разогнал, когда забил Воробьев. Мы еще гадали на трибуне, добежит Дмитрий или нет. Получилось. Добежал, остановился, да еще и пробил. 3:1.

— Недавно вы сказали: «Тюкавин — гений, конечно, нет вопросов. Но Батраков еще большим гением может вырасти. Никогда не видел такого дебюта».

— Батраков пока не выпадает, держит уровень. Нет такого, что в прошлом туре он фееерил, а сегодня исчез. Нет, он полезно сыграл. Как мне показалось, Алексей действовал глубже, чем обычно. И, как заметил выше, с ним рядом постоянно находился кто-то из спартаковцев. Ничего страшного. Он вскоре адаптируется к такому давлению и будет чаще выдавать яркие матчи.

Илья Лантратов, Жерзино Ньямси и Шамар Николсон. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитники «Локо» поднимались высоко, понимая: Николсон от них не убежит

— Перейдем к «Спартаку». Не ошибся ли Станкович со стартовым составом, поставив в центр нападения Николсона, а Угальде сместив на левый фланг?

— Да, пожалуй, этот ход не сработал. Решение неочевидное. Видимо, Станкович продолжает искать, экспериментировать. Но «Локо» здорово ответил. Высоко поднял линию защиты, понимая, что Николсон не самый быстрый игрок. То есть защитники поднимались чуть ли не к центральному кругу и играли очень компактно.

— Не рисковали?

— Юркий Угальде мог бы прошмыгнуть между двумя центральными защитниками и создать проблемы. Но в центре нападения вышел Николсон. Игроки обороны «Локо» четко понимали, что он просто не сможет от них убежать, резкости и скорости не хватит. Во всяком случае, мне показалось именно так.

— Во втором тайме вышел Виллиан Жозе. Что он вообще успел сделать на поле?

— Ну... Я просто в целом не понял, почему и после перерыва Станкович решил сделать ставку в нападении на высокого форварда, а не переместить на эту позицию того же Угальде. Как-то не так, похоже, рассчитывали тут тренеры «Спартака». И в то же время надо обязательно похвалить Михал Михалыча (Галактионова. — Прим. «СЭ»), который прекрасно подготовился к такой тактике соперника. Предложил эффективную контригру и закономерно победил. Это огромная заслуга рулевого «Локо». Очень организованная игра железнодорожников!

— «Спартак» продает «Зениту» Соболева за 10 миллионов евро, а полноценной замены ему не находит?

— Да. Получается, так. Сегодня «Спартак» довольно мало создавал впереди. Я еще не видел статистику. Но по показателю хG, думаю, красно-белые сильно уступили «Локо». Тут просто не сработали некоторые тренерские решения.

— От Барко ждали большего?

— Да к нему у меня нет претензий. Он выглядел очень прилично. По-моему, потрясающе выполнял свою работу в середине поля. Тут вновь возникают вопросы к выбору центрального нападающего. Барко мяч дотаскивал, «снаряды» подавал. Мне аргентинец понравился.

— Абена провалился, виноват в первом голе?

— Абена не впечатлил, но тут нужно говорить не только об ошибках защитников «Спартака», но и о классном исполнении хозяев. Сумасшедшая передача Пиняева! Очень качественная, за спину. Ну и Самошников здорово пробил.

Так что я бы не вешал всех собак на суринамца. Да и этот гол не стал роковым. Красно-белые же довольно быстро счет сравняли. Скорее в атаке у «Спартака» не было каких-то идей, беззубая игра...

Почему красно-белые решили сыграть именно в такой футбол? Что вообще предложила команда Станковича, в чем заключался его план? «Локо» не испытал особых проблем, встречал соперника довольно высоко, потом под давлением немного опускался, но «Спартак"-то ничего не смог придумать! Я даже суперопасных моментов у ворот Лантратова сейчас вспомнить не могу. А железнодорожники в любую секунду огрызались и убегали.

— «Спартак» забуксовал?

— Три тура без побед. «Спартак» загнал себя в сложное положение. И календарь непростой. Сейчас «Ростов», потом «Краснодар», ЦСКА. Как говорится, все ждут, когда «Спартак» взлетит, а он все не взлетает... Посмотрим. Хочется еще отметить болельщиков обеих команд. Атмосфера на стадионе была потрясающая! Ходите на футбол, там здорово!