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Сегодня, 13:28

Голенков не исключил, что может пропустить игру со «Спартаком»

Алина Савинова
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков после матча 10-го тура РПЛ с «Акроном» (0:2) рассказал о своем повреждении.

«Насколько серьезно повреждение? Пока неизвестно. По ощущениям непонятно. Сумею ли восстановиться к матчу со «Спартаком»? Не знаю», — приводит «РБ Спорт» слова Голенкова.

Следующий матч ростовчане проведут 2 октября против «Химок» в FONBET Кубке России, а затем в рамках РПЛ 5-го числа встретятся со «Спартаком».

В нынешнем сезоне 25-летний Голенков провел 14 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Егор Голенков
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1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
5
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
12
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
13
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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ЦСКА – Ахмат
 3 : 0
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 3 : 1
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
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Ростов – Акрон
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 7
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Алексей Батраков

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 7
Манфред Угальде

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Спартак

 6
П
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Зенит

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 6
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Даниил Фомин

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