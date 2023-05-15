Геркус поддержал идею приглашения отечественного тренера в «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможное назначение Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

«Поможет ли команде назначение Николича? Я не работал с Николичем, мне сложно судить, подходит ли он «Динамо». Не стоит ли клубу попробовать пригласить российского специалиста? Мне нравится мысль об отечественных тренерах — гипотетически можно порассуждать, к примеру, о Гончаренко, но это досужие размышления», — сказал Геркус «СЭ».

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

14 мая после домашнего поражения от «Ахмата» (0:3) в 27-м туре РПЛ «Динамо» объявило об увольнении Славиши Йокановича с поста главного тренера.

По информации «СЭ», «Динамо» договорилось с Марко Николичем. Москвичи занимают седьмое место с 42 очками.

(Валерий Яшвили)