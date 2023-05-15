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Сегодня, 15:13

В «Динамо» представили нового главного тренера

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Павел Алпатов
Павел Алпатов.
Фото ФК «Динамо»

Как стало известно «СЭ», сегодня на базе в Новогорске футболистам «Динамо» в качестве и.о. главного тренера был представлен Павел Алпатов.

На первой тренировке ему помогали тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов и тренер по физической подготовке Иван Карандашов. Также на занятии присутствовал спортивный директор Желько Бувач.

Вместе с Йокановичем, отправленным в отставку после поражения от «Ахмата» (0:3), тренерский штаб покинули Рафаэль Кристобаль и Саша Филипович.

32-летний Алпатов ранее работал в академии «Динамо», «Динамо-2», а в первой команде помогал Шварцу и Йокановичу.

По данным «СЭ», летом «Динамо» должен принять Марко Николич.

Славиша Йоканович. «Динамо» уволило Йокановича. Его готовится сменить Николич
ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
Славиша Йоканович
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1
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2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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