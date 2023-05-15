В «Динамо» представили нового главного тренера

Как стало известно «СЭ», сегодня на базе в Новогорске футболистам «Динамо» в качестве и.о. главного тренера был представлен Павел Алпатов.

На первой тренировке ему помогали тренер по работе с вратарями Дмитрий Изотов и тренер по физической подготовке Иван Карандашов. Также на занятии присутствовал спортивный директор Желько Бувач.

Вместе с Йокановичем, отправленным в отставку после поражения от «Ахмата» (0:3), тренерский штаб покинули Рафаэль Кристобаль и Саша Филипович.

32-летний Алпатов ранее работал в академии «Динамо», «Динамо-2», а в первой команде помогал Шварцу и Йокановичу.

По данным «СЭ», летом «Динамо» должен принять Марко Николич.