«Динамо» объявило об увольнении Йокановича с поста главного тренера

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин после поражения от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ сообщил, что у команды будет новый тренер.

«К следующему матчу «Динамо» будет готовить другой главный тренер», — сказал Гафин.

Московский клуб занимает седьмое место с 42 очками после 27 туров РПЛ. «Ахмат» — пятый с 46 баллами.

54-летний сербский специалист возглавляет «Динамо» с июня 2022-го. Ранее Йоканович тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Аль-Гарафу», «Фулхэм», «Уотфорд» и другие команды.

20 мая в 28-м туре чемпионата России «Динамо» сыграет с «Торпедо», начало игры — в 16.30 мск.