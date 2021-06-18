Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал высказывания Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«За короткое, но необычайно яркое время существования Telegram-канала Заремы Равилевны (или тех, кто выдает себя за нее) он (канал) обогатил нас новыми знаниями абсолютно по всему спектру спортивных наук.

Мы узнали как правильно выбирать тренеров, как их собеседовать и какие вопросы задавать. Очень интересно было про выбор и покупку игроков (там правда очень много зависит от знакомства с волшебным Франко Комоцци и его Знания).

Кроме того, мы еще раз услышали, что спортивных менеджеров в России совсем нет, а те что есть, либо жулики, либо сходят с ума попав в «Спартак». Наконец, услышали сокровенное про существование активного заговора Газпрома против «Спартака». Только вчера Заремой Равильевной был разоблачен клуб «Нижний Новгород», который назначил тренера с «зенитовскими глазами» в откровенно антиспартаковских целях.

Сегодня Просвещение продолжилось. К списку новых знаний добавились Правила составления честного календаря. Правила эти очень просты: помимо всего прочего календарь нужно составлять с учетом пожеланий «Спартака» и его болельщиков, нас же больше!». Кроме этого, «не нужно ставить игры в позднее вечернее время в воскресенье». Ну и зимой хотелось бы играть три игры подряд на выезде с южными командами, базируясь в городе Сочи.

Вот такие Правила. «В интересах частных клубов». «Не все же Газпромом единым живут». Очень впечатляет. Я бы издал эти труды отдельной книгой», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Салихова неоднократно высказывалась на разные спортивные темы. 15 июня она прокомментировала календарь Тинькофф РПЛ красно-белых на следующий сезон.